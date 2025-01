Dal primo aprile 2025 ripartirà il collegamento Frecciarossa Parigi-Milano. Nella capitale francese, è stata presentata oggi la strategia di crescita 2025 di Trenitalia France (società di Trenitalia, gruppo Fs italiane), che prevede anche un nuovo collegamento interno tra Parigi e Marsiglia a partire da giugno. Il già attivo Parigi-Lione «trasporta sempre più persone, con un incremento del 40 per cento dei passeggeri tra il 2023 e il 2024», si legge in un comunicato di Fs italiane.

Le novità sono state presentate oggi a Parigi dall’amministratore delegato di Trenitalia France, Marco Caposciutti. Fanno parte delle azioni del piano strategico 2025-2029 del gruppo Fs italiane, con l’obiettivo di incrementare la presenza all’estero, «che già conta tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti», si legge nel comunicato.

Come scritto da Fs italiane, si tratta di una «svolta decisiva per la società del gruppo Fs», che opera in Francia da tre anni. Da dicembre 2021 a oggi ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri francesi: «Il 98 per cento si dichiara soddisfatto del viaggio e il 97 per cento pronto a ripetere l’esperienza e a raccomandare Trenitalia ai propri conoscenti», si legge.

Il collegamento Milano-Parigi

La tratta Milano-Parigi è stata interrotta dalla fine di agosto 2023 a causa di una frana nella valle della Maurienne. La sua riapertura è fra le principali azioni della strategia di crescita di Trenitalia France per il 2025. I biglietti possono essere acquistati da martedì sui canali di vendita di Trenitalia. Saranno quattro le corse giornaliere attive: due partenze da Parigi alle 7:30 e alle 15:20 e due partenze da Milano alle 6:25 e alle 15:53. Il tempo di percorrenza complessivo sarà di circa sette ore. Il treno fermerà a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx, Torino.

FRECCIAROSSA tra PARIGI e MARSIGLIA

A partire dal 15 giugno 2025, sarà disponibile il collegamento Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, con quattro corse giornaliere e una durata di 3 ore e 20 minuti a viaggio. I biglietti saranno acquistabili da metà marzo. Partendo da Parigi-Gare-de-Lyon, il treno effettuerà le fermate di Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence, per arrivare a Marsiglia Saint-Charles. «Questa frequenza giornaliera rafforzerà la mobilità sostenibile tra il nord e il sud della Francia, offrendo una soluzione rapida e confortevole, la cui attrattiva è in crescita, per le persone che si spostano per motivi di lavoro, svago e turismo», si legge nel comunicato di Fs italiane.

