Truffava i più fragili per dare a sé stesso: l’inchiesta su Adinolfi

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Catering, quadri di Mimmo Rotella, barche, bici, orologi, viaggi alle Maldive e a Courmayer. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, avrebbe truffato decine di persone per dare a se stesso. In barba ai principi di solidarietà fondanti il suo movimento. Quello messo in piedi, secondo il gip di Roma che ne ha disposto gli arresti domiciliari, era un vero e proprio «progetto criminoso» caratterizzato dalla «pervicacia, dalla scaltrezza e dalla spregiudicatezza» con cui «movi