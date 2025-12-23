Affari, servizi segreti e interrogatori: i legami tra Equalize e la squadra “Fiore”

true false

Un interrogatorio. E un sequestro. Che uniscono, attraverso un intrico di relazioni e legami, la centrale di informazioni riservatissime di Milano con quella che ha sede in riva al Tevere. Lunedì mattina i pm di Roma, coordinati dall’aggiunto Stefano Pesci, hanno interrogato l’ex numero due del Csm Giovanni Legnini, indagato per accesso abusivo e rivelazione di segreto nell’ambito di un fascicolo scaturito proprio dalle inchieste sulle fabbriche di dossieraggio, Equalize e Squadra Fiore. Legnini