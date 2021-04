Un intreccio di società fra Milano e la Sardegna. Che coinvolge i due club professionistici del calcio isolano, Cagliari e Olbia. E in cui ricorrono due soggetti: Floursid, la multinazionale del presidente e patron del Cagliari, Tommaso Edoardo Giulini, e il manager milanese Lior Metzinger. Ma soprattutto c’è l’agenzia Quadratum. Che si occupa di gestione delle carriere di calciatori e dopo poco più di due anni di vita si è sdoppiata, cambiando completamente sia la compagine proprietaria che gli amministratori.

Un indirizzo affollato

Piazza generale Armando Diaz, Milano. A pochi passi dal Duomo, in un palazzone al civico numero 7, hanno sede alcuni fra i soggetti rilevanti di questa storia. A cominciare da Quadratum Srl, società costituita il 29 novembre 2018. Fra le voci dell’oggetto sociale troviamo tutte quelle riconducibili alla gestione delle carriere di sportivi e all’intermediazione. Soprattutto, viene esplicitato che essa svolge «attività di procuratore sportivo nel rispetto delle norme emanate dalla Fifa e dalla Figc». Dunque, un netto e specifico riferimento al calcio.

Sin dalla fondazione di Quadratum risulta come suo socio unico Lior Metzinger, manager milanese che assume anche la carica di presidente del Consiglio d’amministrazione. Nello stesso organo siede Edoardo Beretta, che prende la carica di amministratore delegato. Stando a ciò che si ricava dal fascicolo storico di Quadratum srl estratto in data 28 marzo 2021, i due cessano dalle cariche il 4 febbraio 2021. Beretta sparisce, Metzinger si converte in amministratore unico.

Quando quest’ultimo passaggio avviene, il palazzo di piazza Diaz ospita già un soggetto quasi omonimo. Si chiama Quadratum Italia srl, società costituita il 10 dicembre 2020. Cosa hanno in comune Quadratum e Quadratum Italia? Formalmente nulla, a parte l’indirizzo. Si tratta di due società diverse, con due diversi numeri di codice fiscale/partita Iva; 10557530960 per Quadratum, 11505290962 per Quadratum Italia. Inoltre l’oggetto sociale di Quadratum Italia è meno specifico. Si parla genericamente di attività d’intermediazione fra soggetti del mondo dello sport, e l’ambito viene reso più generico e allargato a ogni «disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e dal Cio, nonché dal Cip e dall’Ipc (i comitati paralimpici nazionale e internazionale, ndr)». Una successiva correzione porta a inserire «l’attività di procuratore sportivo». Quanto alla compagine societaria, Quadratum Italia è detenuta per il 51 per cento da Matteo Vittorio Scalise, che ne è anche l’amministratore unico, e per il 49 per cento da Edoardo Vittorio Oggianu.

Il palazzo di piazza Diaz ospita anche LegisLAB, studio legale fondato dall’avvocato Alberto Porzio. Uno studio molto attivo in materia di diritto sportivo, nel cui portafoglio clienti spiccano due nomi: Cagliari calcio e Fluorsid. Per quanto riguarda il rapporto fra LegisLAB e il Cagliari, sul web è possibile trovare una raffica di notizie su operazioni coronate da esito felice. Fra le altre: la chiusura della partnership tecnica con Adidas, la cessione di Nicolò Barella all’Inter, l’acquisizione di Diego Godín con sfruttamento dei benefici legati al decreto Crescita e la riduzione a 6 mesi della squalifica per doping dell’attaccante brasiliano Joao Pedro. Ma LegisLAB lavora anche con Fluorsid, come testimoniano le operazioni di acquisizione di Noralf, ceduta dal gruppo svedese Boliden, e della britannica Active Metals.

Dunque, un condominio affollato e ben frequentato, quello di piazza Diaz 7. Ma dovendo scegliere l’inquilino più rappresentativo, non possiamo non optare per Lior Metzinger. Che se fosse stato un protagonista del calcio anarchico e tatticamente naïf degli anni Settanta (uno alla Roberto Filippi del Lanerossi Vicenza, per intenderci) sarebbe stato etichettato come “l’uomo ovunque”.

L’uomo per tutte le poltrone

Seguire i ruoli e gli incarichi del dottor Metzinger è impresa ardua. Partiamo dal principale: è il numero 3 di Fluorsid, società «leader nella trasformazione del fluoro» come da definizione ricavata dal sito, con sede centrale a Milano e forte radicamento in Sardegna. In Fluorsid, Metzinger ricopre dal 2014 il ruolo di chief commercial officer, e nell’organigramma societario è subordinato soltanto al presidente Tommaso Edoardo Giulini e al ceo Lorenzo Di Donato. Ma dal 1° luglio 2020 Metzinger è anche direttore di Fluorsid British Fluorspar Limited, la sezione britannica con sede in Derbyshire. Da fascicolo storico di Fluorsid estratto a gennaio 2021 risulta inoltre, con dato aggiornato al 9 ottobre 2020, titolare di quote per 1.800 euro.

Ma non è tutto. Perché da fascicolo storico del Cagliari calcio estratto il 18 gennaio 2021 si rileva che egli è stato consigliere d’amministrazione della società sarda dal 16 novembre 2016 al 21 dicembre 2018. E facendo attenzione alle date si ricava che la sua decadenza da consigliere del Cagliari giunge poco meno di un mese dopo la costituzione di Quadratum srl. Inoltre, dal medesimo fascicolo storico con dati aggiornati al 21 dicembre 2020 si apprende che Metzinger fosse in quel momento proprietario di 99 azioni del Cagliari calcio per un valore di 510 euro. Lo è certamente il 30 novembre 2020, quando si tiene l’assemblea dei soci che approva il bilancio del Cagliari al 30 giugno 2020. Il verbale di assemblea lo dà presente da remoto, nella sua veste di intestatario di quote per lo 0,01 per cento del capitale sociale.

A precisa domanda avanzata da Domani, l’ufficio comunicazione del Cagliari calcio ha risposto in data 7 aprile 2021 che Metzinger ha ceduto «recentemente» il pacchetto di azioni della società. Quanto recentemente, non è dato sapere. E comunque c’è un altro dato cronologico da tenere in considerazione: Metzinger era azionista del Cagliari da proprietario e amministratore di Quadratum srl. E qui si arriva al punto.

Il regolamento agenti

I regolamenti sugli agenti sportivi del Coni e quello della Figc, in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi, stabiliscono che «gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in società affiliate» alla federazione sportiva per cui acquisiscono il titolo abilitativo. Dunque come la mettiamo con un agente di calciatori che è azionista di una società di calcio? La questione, sia pur sottotraccia, viene sollevata subito nel mondo degli agenti. Tanto più che Quadratum, come si può notare dal ricco campionario di notizie ricavabili attraverso il profilo Instagram, acquisisce molti calciatori delle giovanili del Cagliari o della squadra maggiore dell’Olbia.

Quest’ultima, che milita in Lega Pro e lavora in stretta associazione col Cagliari, ha come azionista al 30 per cento un azionista di Fluorsid, Alexandre Lorenzo Fabrice Tartara, e ha come sponsor la stessa Fluorsid.

Ma al di là della capacità di rastrellare calciatori delle società sarde, la vita di Quadratum è difficile. Il duo Metzinger-Beretta non ha superato lo scoglio delle severissime prove abilitative reintrodotte da Coni e Figc nel 2018, dopo la deregulation imposta dalla Fifa al ruolo di agente a partire dal 1° aprile 2015.

A quel punto i due hanno provato un escamotage sperimentato da tanti: prendere la licenza all’estero, in un paese che non prevede prove equipollenti a quella della Figc, e iscriversi al registro agenti italiani da “stabiliti”, come se si fosse agenti stranieri. Nel 2019 la Figc ha accettato provvisoriamente la loro registrazione che però è stata revocata dal Coni. Decisione, quest’ultima, confermata dal Tar del Lazio a dicembre dello stesso anno.

Quadratum al quadrato

Ma quante sono le intermediazioni fatte da Quadratum per conto del Cagliari? Ne risulta soltanto una relativa all’attaccante bulgaro Kiril Despodov, giunto a Cagliari dal Cska Sofia nel gennaio del 2019. Il dato ci viene confermato dall’ufficio stampa del Cagliari, che però non rivela quanto sia stata pagata l’intermediazione a Quadratum. Si limitano a dire che «la cifra assegnata a Quadratum non raggiunge lo 0,5 per cento del totale». Il che, senza riferimento a quale sia il totale di cui si parla, è un dato privo di significato. E comunque rimane da capire quale sia la relazione fra Quadratum srl e Quadratum Italia srl, e quale sia l’attuale ruolo di Metzinger nel calcio.

Partiamo da Metzinger. Che lo scorso 26 gennaio, in versione numero 3 di Fluorsid, si è fatto fotografare mentre donava una maglia personalizzata del Cagliari a Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, ambasciatore messicano in Italia. Il tutto è avvenuto durante un incontro promosso da Confindustria e avvenuto nella sede della Camera di commercio di Cagliari. Soltanto poche settimane dopo Metzinger ha ricevuto una buona notizia dalla Figc: l’iscrizione al registro degli agenti domiciliati. Di cosa si tratta? È il segno della resa dichiarata dalla Federcalcio agli agenti italiani che prendono licenza all’estero. A costoro basta “domiciliarsi” presso un agente dotato di regolare licenza acquisita in Italia per poter operare nel nostro paese. Con la nuova versione del regolamento sugli agenti, pubblicata il 4 dicembre 2020, la Federazione italiana ha eliminato l’ostacolo decisivo per chi prende licenza all’estero: l’obbligo di residenza di almeno 5 anni nel paese che concede la licenza.

Un cambiamento notevole. E infatti dal 18 febbraio Metzinger è un agente domiciliato, così come Edoardo Vittorio Oggianu, titolare al 49 per cento di Quadratum Italia. Ma chi è l’agente che offre domicilio a Metzinger e Oggianu? Si tratta di Matteo Vittorio Scalise, socio al 51 per cento di Oggianu e amministratore unico di Quadratum Italia srl. Agenzia che, stando a quanto riferisce il sito specializzato Transfermarkt, ha in scuderia molti dei calciatori che risultavano nella vecchia galleria Instagram di Quadratum, con post messi in rete da ben prima che Quadratum Italia venisse fondata. Sarà mica una situazione da Quadratum al quadrato? Ecco una domanda cui bisognerebbe dare risposta.

© Riproduzione riservata