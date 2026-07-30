Almasri, Nordio smentisce Nordio. «Ora si dimetta»

Dopo la sentenza della Consulta il Guardasigilli ha inviato le carte in procura generale. Opposizioni all’attacco: «Ha mentito all’Aula»

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Fumata bianca con ritardo. Mercoledì sera il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura generale di Roma il fascicolo della Corte penale internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama Almasri. Una decisione che il Guardasigilli ha intrapreso dopo che la Corte costituzionale, nei giorni scorsi, ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal dicastero di via Arenula, bocciando di conseguenza la condotta dell’ex pm.