Da bar e negozi a custodi di pacchi: i nuovi portinai che servono all’e-commerce

InPost, Dhl Point, Ups Point, Punto Poste: gli spazi di quartiere sono sempre più occupati dai locker automatici, dove Amazon e Vinted lasciano i pacchi per i clienti. Una colonizzazione che passa anche attraverso edicole, tabaccherie e bar, per cui un guadagno extra fa la differenza tra chiudere e resistere. Viaggio nell’ibridazione urbana dell’e-commerce, che ha svuotato gli esercenti e adesso li sfrutta
La piccola libreria della mia cittadina di provincia espone in vetrina vari adesivi: InPost, Dhl Point, Ups Point, Punto Poste. Accanto alla cassa ora c'è uno spazio (relativamente grande) dedicato ai pacchi in giacenza. I clienti entrano, ritirano l'acquisto fatto su Amazon o Vinted, ed escono. Ogni tanto comprano un libro. Più spesso fanno due chiacchiere con la libraia, nel tempo concesso dalla macchina lasciata in doppia fila. La libreria è diventata – segno dei tempi – un nodo logistico del