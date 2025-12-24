Da bar e negozi a custodi di pacchi: i nuovi portinai che servono all’e-commerce

InPost, Dhl Point, Ups Point, Punto Poste: gli spazi di quartiere sono sempre più occupati dai locker automatici, dove Amazon e Vinted lasciano i pacchi per i clienti. Una colonizzazione che passa anche attraverso edicole, tabaccherie e bar, per cui un guadagno extra fa la differenza tra chiudere e resistere. Viaggio nell’ibridazione urbana dell’e-commerce, che ha svuotato gli esercenti e adesso li sfrutta