«Amazon? In Italia ha prodotto redditi senza pagare le tasse». La nuova indagine dei pm di Milano

Il pm Elio Ramondini, già al lavoro su un fascicolo che riguarda Amazon, coordina le nuove indagini, in base alle quali oggi è stato notificato un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti della Amazon Eu Sarl e alcuni dei suoi manager. La contestazione: «Stabile organizzazione occulta» per «omettere di dichiarare e versare le imposte». La nota della società: «Attività dei pm aggressiva. Noi tra i maggiori contribuenti del Paese»