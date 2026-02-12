le carte dell’inchiesta contro il colosso della logistica

«Amazon? In Italia ha prodotto redditi senza pagare le tasse». La nuova indagine dei pm di Milano

Enrica Riera
12 febbraio 2026 • 19:20Aggiornato, 12 febbraio 2026 • 20:05

Il pm Elio Ramondini, già al lavoro su un fascicolo che riguarda Amazon, coordina le nuove indagini, in base alle quali oggi è stato notificato un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti della Amazon Eu Sarl e alcuni dei suoi manager. La contestazione: «Stabile organizzazione occulta» per «omettere di dichiarare e versare le imposte». La nota della società: «Attività dei pm aggressiva. Noi tra i maggiori contribuenti del Paese»

«Una stabile organizzazione occulta» grazie alla quale Amazon «ha omesso di dichiarare e versare le imposte dovute sui redditi prodotti in Italia». È questa la tesi attorno a cui ruota il nuovo filone investigativo della procura di Milano sul colosso della logistica che, tramite questo presunto escamotage, avrebbe evaso una cifra ancora tutta da verificare ma che sarebbe pari a qualche centinaia di milione di euro.  Il pm Elio Ramondini, già al lavoro su un fascicolo che riguarda Amazon, coordin

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.