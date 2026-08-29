Anche Giulia Presutti al bistrot del faccendiere Lavitola. Inviati in fuga

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Chi l’ha sentita racconta che Giulia Presutti, inviata di Report e ora nuova co-conduttrice della trasmissione, sia rimasta colpita per la dura reazione che i suoi colleghi hanno avuto dopo la notizia della sua promozione. I capi della Rai hanno voluto lei, insieme a Daniele Piervincenzi, alla successione di Sigfrido Ranucci, e le hanno dato le redini del programma in cui da tempo lavora. Grazie anche ai buoni uffici con Ranucci, che l’ha richiamata in squadra dopo un periodo in cui ha lavorato