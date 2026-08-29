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Anche Giulia Presutti al bistrot del faccendiere Lavitola. Inviati in fuga

Enrica Riera
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29 agosto 2026 • 18:31Aggiornato, 29 agosto 2026 • 19:04

Tutti i dubbi della squadra del programma di Raitre sui nuovi conduttori. L’imbarazzo per le cene dal presunto mandante. Unirai: «Qui non si servono vongole». Ma il sindacato sembra essere smentito

Chi l’ha sentita racconta che Giulia Presutti, inviata di Report e ora nuova co-conduttrice della trasmissione, sia rimasta colpita per la dura reazione che i suoi colleghi hanno avuto dopo la notizia della sua promozione. I capi della Rai hanno voluto lei, insieme a Daniele Piervincenzi, alla successione di Sigfrido Ranucci, e le hanno dato le redini del programma in cui da tempo lavora. Grazie anche ai buoni uffici con Ranucci, che l’ha richiamata in squadra dopo un periodo in cui ha lavorato

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.