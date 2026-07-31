Anche Vannacci ha il suo filosofo. Come cambia l’intellettuale d’area

Il professore di filosofia Lorenzo Gasperini rappresenta in scala ridotta la metamorfosi che, nell’ultimo decennio, ha interessato la figura dell’intellettuale d’area, innanzitutto entro il vasto arcipelago della destra radicale. E mette in evidenza una caratteristica contemporanea: conta meno la plausibilità delle tesi avanzate che la loro capacità di seduzione
Ancor oggi, nonostante l’ampio discredito che tocca ogni forma di sapere non tecnico, i partiti cercano lustro nel reclutamento degli intellettuali. Il caso più recente è quello del professore di filosofia Lorenzo Gasperini, confluito in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che va elaborando una piattaforma politica euroscettica, cattolico-tradizionalista e apertamente patriarcale, avversa a ogni declinazione dell’arcobaleno. Gasperini rappresenta, nel contesto italiano, la manifestazione in sc