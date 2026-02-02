Appalti segreti e amichettismo. Tensioni tra Crosetto e Masiello

true false

Da un lato la Defcomm, dall’altro Tekne. La prima è l’azienda romana di Federico Zarghetta, vecchia conoscenza, a dire dell’imprenditore, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del suo consigliere di fiducia Stefano Miorotti. La seconda è la società abruzzese amministrata da Ambrogio D’Arrezzo e assai stimata dal capo dello Stato maggiore dell’Esercito Carmine Masiello. Entrambe sono attive nel settore della sicurezza e tutte e due nel 2024 hanno messo gli occhi su un affare dell’Esercito ch