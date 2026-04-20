l’inchiesta dei pm di roma sulla “squadra fiore”

Appalti segreti, spionaggi e “i neri” di Del Deo. Verifiche sulle consulenze all’amico di Crosetto

Enrica Riera
20 aprile 2026 • 20:50

Indagato per peculato e accesso abusivo l’ex numero due di Aisi e Dis. Nei guai anche l’imprenditore Saladino per la vendita di Maticmind. Faro dei magistrati sulla collaborazione di Innocenzi Botti (estraneo all’inchiesta) con la società di cybersicurezza. Indagato Tavaroli

Da un lato ex esponenti di spicco dei servizi segreti, come Giuliano Tavaroli e Rosario Bonomo, che, su «commissione di imprenditori e altri professionisti», realizzavano «dossier con dati riservati» in cambio di «remunerazione». Dall’altro i manager di società attive nel campo della cybersicurezza, come Carmine Saladino, Enrico Fincati e Nicola Franzoso, che ottenevano, grazie a vertici dell’Intelligence quali l’ex numero due dell’Aisi Giuseppe Del Deo, contratti milionari per «forniture mai re

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.