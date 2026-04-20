Appalti segreti, spionaggi e “i neri” di Del Deo. Verifiche sulle consulenze all’amico di Crosetto

Indagato per peculato e accesso abusivo l’ex numero due di Aisi e Dis. Nei guai anche l’imprenditore Saladino per la vendita di Maticmind. Faro dei magistrati sulla collaborazione di Innocenzi Botti (estraneo all’inchiesta) con la società di cybersicurezza. Indagato Tavaroli

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Da un lato ex esponenti di spicco dei servizi segreti, come Giuliano Tavaroli e Rosario Bonomo, che, su «commissione di imprenditori e altri professionisti», realizzavano «dossier con dati riservati» in cambio di «remunerazione». Dall’altro i manager di società attive nel campo della cybersicurezza, come Carmine Saladino, Enrico Fincati e Nicola Franzoso, che ottenevano, grazie a vertici dell’Intelligence quali l’ex numero due dell’Aisi Giuseppe Del Deo, contratti milionari per «forniture mai re