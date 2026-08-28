Schifani vuole ancora Armao alla Cts siciliana: il freno dei meloniani e il caso compensi

Tra le pratiche più calde sul tavolo della commissione che si occupa di valutazioni ambientali ci sono i progetti dei due inceneritori . La Regione versa le somme dovute sul conto della società del professore, coniuge dell’ex sottosegretaria Giusi Bartolozzi , nonostante l’incarico sia personale. «Non c’entra alcuna pendenza pregressa», risponde alla domanda se non sia un modo per evitare che anche questi redditi finiscano nel contenzioso con l’ex moglie

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Circa 12mila euro per l’attività, svolta tra aprile e giugno, di presidente della commissione tecnica-specialistica. È la somma che la Regione Siciliana riconoscerà a Gaetano Armao, avvocato e professore universitario, che negli ultimi tre anni ha guidato l’organismo che si occupa delle valutazioni ambientali. Per Armao, già vicepresidente negli anni del governo Musumeci, potrebbe trattarsi di uno degli ultimi emolumenti da percepire come capo della Cts. Il suo incarico è scaduto nelle settimane