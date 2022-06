La polizia ha arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso il candidato al consiglio comunale di Palermo di Fratelli d'Italia Francesco Lombardo. Insieme a lui è stato arrestato Vincenzo Vella, ritenuto il boss del quartiere Brancaccio e già condannato tre volte per associazione mafiosa.

Lombardo avrebbe incontrato Vella lo scorso 28 maggio per chiedergli sostegno alle elezioni di domenica. Lombardo è ex consigliere comunale di Villabate. Vella ha scontato due condanne definitive per associazione mafiosa. Recentemente era stato condannato a 20 anni, ma la corte d'appello un anno fa aveva annullato la sentenza per un vizio di forma: per questo era stato scarcerato ed era libero

Si tratta del secondo arresto per questo reato in una settimana. Mercoledì era finito in manette Pietro Polizzi, candidato al consiglio comunale con Forza Italia.

