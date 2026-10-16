Articoli, Lazio e boss. Le mail contro Lotito: «Boicottiamolo»

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Non solo l’essere costretto ad andare in giro «con Padre Pio», con la scorta e con le pistole – «una avanti e l’altra dietro» – per difendersi dai possibili attacchi dei tifosi. Secondo Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, le conseguenze delle ««false notizie» pubblicate sul quotidiano Il Tempo sono state anche altre. Quali? In primis un boicottaggio economico che, sempre secondo il patron della squadra biancoceleste, sarebbe dimostrato pure da una serie di mail all