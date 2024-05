Un politico e un poliziotto restano in condizioni critiche. La polizia ha sparato all’aggressore, ferendolo

Un uomo armato di coltello ha ferito sette persone durante una manifestazione del movimento civico Pax Europa a Mannheim, nel Land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime dell’aggressione riportano ferite a braccia, gambe, spalle e viso.

Secondo i media tedeschi, tra i feriti c’è anche un membro di Pax Europa, il politico conservatore e attivista anti-islamista Michael Stürzenberger, ma non si hanno notizie sulle sue condizioni.

Alcune persone sono intervenute per fermare l’aggressore, che è riuscito a sfuggire ferendo un poliziotto al collo, poi portato in ospedale e operato, ma le sue condizioni restano critiche. Un altro agente è intervenuto e ha sparato all’aggressore, ferendolo.

La polizia locale non ha fornito altri dettagli, poi ha aggiunto che per i cittadini non ci sono più pericoli. Nel frattempo è stata sospesa la circolazione dei mezzi pubblici.

Il cancelliere Olaf Scholz porta solidarietà alle persone aggredite: «I miei pensieri sono rivolti alle vittime. La violenza è assolutamente inaccettabile nella nostra democrazia. Il responsabile deve essere severamente punito».

La manifestazione di Pax Europa

La manifestazione è stata organizzata dal movimento civico Pax Europa, noto per le posizioni contrarie alla libertà di culto islamica in Germania e per la sua vicinanza all’estrema destra tedesca.

L’aggressione a Stürzenberger, 59 anni, è avvenuta poco prima di un suo intervento. Il politico è stato membro di varie organizzazioni di destra, tra cui Europei patriottici contro l’islamizzazione dell’Occidente, noto come Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes).

Pegida è nato nel 2014 a Dresda e professa posizioni antislamiche, xenofobe e populiste. Negli ultimi anni è divenuto uno dei più estesi movimenti di protesta di estrema destra in Germania.

Il movimento è considerato vicino ad Alternative für Deutschland (Afd), il partito tedesco espulso negli ultimi giorni dal gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal capolista alle elezioni europee Maximilian Krah e finito nel mirino per gli scandali di spionaggio.

In aggiornamento

