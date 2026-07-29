la svolta nell’inchiesta della procura di vicenza

«Attentato simulato». Il cronista sotto scorta è indagato dai pm

Enrica Riera
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29 luglio 2026 • 20:11

Adriano Cappellari aveva denunciato di aver subito l’atto incendiario. Stando agli inquirenti, il giornalista si sarebbe inventato tutto. La solidarietà del governo 

«Un mistero. Faccio fatica a dire se è una persona rispetto ad un’altra. Non me ne capacito». Adriano Cappellari, giornalista freelance di 21 anni, sembrava non crederci. Intervistato dai media, il cronista raccontava preoccupato l’attentato subito a maggio scorso, quando, durante la notte, delle fiamme avevano lambito il cancello della sua abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, danneggiando gli immobili vicini. Ora, dopo la solidarietà ricevuta dal governo e l’assegnazione della scorta, g

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.