«Attentato simulato». Il cronista sotto scorta è indagato dai pm

Adriano Cappellari aveva denunciato di aver subito l’atto incendiario. Stando agli inquirenti, il giornalista si sarebbe inventato tutto. La solidarietà del governo

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«Un mistero. Faccio fatica a dire se è una persona rispetto ad un’altra. Non me ne capacito». Adriano Cappellari, giornalista freelance di 21 anni, sembrava non crederci. Intervistato dai media, il cronista raccontava preoccupato l’attentato subito a maggio scorso, quando, durante la notte, delle fiamme avevano lambito il cancello della sua abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, danneggiando gli immobili vicini. Ora, dopo la solidarietà ricevuta dal governo e l’assegnazione della scorta, g