«Attività finanziaria abusiva». Confindustria, il vice nei guai

true false

Il vicepresidente di Confindustria Fausto Bianchi è indagato per attività finanziaria abusiva con l’aggravante della transnazionalità. La procura di Roma ha chiuso le indagini nei suoi confronti e di altre 40 persone. Assicuratore, nonché presidente della Piccola industria nazionale dal novembre 2025, quello di Bianchi è un nome molto noto nell’imprenditoria del basso Lazio. Lo scorso anno è anche entrato nella Blue Shield technology, di cui è socio al 3 per cento. Il professionista è gradito al