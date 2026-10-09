«Attività finanziaria abusiva». Confindustria, il vice nei guai

Il presidente della Piccola Industria, vicino a FdI, rischia il processo. È accusato dai pm di Roma di aver «svolto abusivamente nei confronti del pubblico attività finanziaria riservata attraverso il rilascio di garanzie ai clienti». La replica da fonti vicine all’imprenditore: «Estranei ai fatti, restituite somme»
Il vicepresidente di Confindustria Fausto Bianchi è indagato per attività finanziaria abusiva con l’aggravante della transnazionalità. La procura di Roma ha chiuso le indagini nei suoi confronti e di altre 40 persone. Assicuratore, nonché presidente della Piccola industria nazionale dal novembre 2025, quello di Bianchi è un nome molto noto nell’imprenditoria del basso Lazio. Lo scorso anno è anche entrato nella Blue Shield technology, di cui è socio al 3 per cento. Il professionista è gradito al