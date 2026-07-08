Auto blu e rimborsi, chiuse le indagini per il presidente della Calabria Occhiuto

A pagare il noleggio dei mezzi di rappresentanza è stato il dipartimento Economia della Regione guidata dal forzista. Ma avrebbe dovuto farlo il governatore attraverso il contributo previsto da una delibera ad hoc e a lui spettante

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Chiusa l’indagine per truffa nei confronti del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Al forzista questa mattina, in base a quanto apprende Domani, i pm di Roma hanno notificato il 415bis e cioè l’atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Al centro dell’inchiesta, arrivata a piazzale Clodio dopo lo stralcio realizzato dai magistrati di Catanzaro che invece indagano per corruzione, ci sono le auto blu usate dall’azzurro e alcune delibere firmate dal dipartimento Eco