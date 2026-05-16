In via Emilia un veicolo si è schiantato a tutta velocità su un gruppo di pedoni. Due sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Una donna, riporta Agi secondo fonti dell’Ausl di Modena, è probabile che abbia subito l’amputazione delle gambe

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In pieno centro, a Modena, su via Emilia centro un auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni: il bilancio sarebbe di almeno sette persone ferite. Due sono state portate in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravi. Una donna, riporta Agi secondo fonti dell’Ausl di Modena, è probabile che abbia subito l’amputazione delle gambe.

«Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, sono profondamente colpito», ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sul posto appena dopo l’accaduto. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo di 31 anni, di seconda generazione, che avrebbe puntato il marciapiede – ha fatto sapere Mezzetti – colpendo in pieno una donna. «Lo hanno visto con un’arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno», ha aggiunto il primo cittadino.

Alcuni testimoni sentiti da Ansa raccontano di un’accelerazione improvvisa del veicolo, che secondo loro andava «almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare», hanno raccontato.

Si è poi schiantato sulla vetrina di un negozio, è sceso dalla macchina e si è fatto largo tra i passanti impugnando un coltello e fuggendo. Ma è stato fermato dalla polizia e portato in Questura, dove lo starebbero interrogando. Fonti di palazzo Chigi hanno fatto sapere che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata all’Europe Gulf Forum in Grecia, sta seguendo il caso «con la massima attenzione» ed è in costante contatto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

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