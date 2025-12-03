Sono 52 le persone, tra fisiche e giuridiche, interessate dall’operazione eseguita dagli uomini della Guardia di Finanza. Tra loro anche l’imprenditore Simone Giacomini, fondatore della “fabbrica degli influencer” Stardust

Finanziamenti sospetti a società e aziende da parte di Banca Progetto. Ma anche affari di famiglia e, come rivelato in una vecchia relazione di Bankitalia, «gravi e diffuse anomalie» finiti sotto la lente dei pm capitolini che almeno da maggio lavorano al fascicolo sulla rete di prestiti facili ottenuti grazie all’istituto di crediti che era stato commissariato.

Oggi sono scattate le perquisizioni, su delega dei magistrati di Roma, eseguite dagli uomini della Guardia di Finanza. Cinquantadue le persone, tra fisiche e giuridiche, interessate. Tra queste, in base a quanto apprende Domani, c’è anche Simone Giacomini.

Questo giornale aveva già raccontato la storia della società romana Atlas consulting, che fa capo proprio a Giacomini e ad altri manager che hanno portato al successo la Stardust spa, marchio molto noto nel mondo della comunicazione digitale.

Domani, lo scorso maggio, aveva appunto ricostruito le «anomalie» nei finanziamenti di Banca Progetto ai fondatori di Stardust, la fabbrica degli influencer. Giacomini e i suoi soci, oltre ad Atlas e Stardust, aveva poi lanciato la startup Bazr, assumendo per un anno l’assessore capitolino Alessandro Onorato (estraneo all’inchiesta).

Dunque, da Atlas consulting, a Stardust, per arrivare a Bazr. Tutte e tre aziende fondate da Giacomini. E soprattutto tutte nate e cresciute grazie ai finanziamenti di Banca Progetto.

Le perquisizioni sono ancora in corso. E riguarderebbero, inoltre, anche una serie di squadre di calcio ed ex dipendenti della Banca. L’ipotesi di reato per cui si procede è quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

