Banca Progetto (a perdere). Da Iervolino a Palella, i soldi pubblici bruciati

Chiesti i danni ai vertici dell’istituto già indagati dai pm per le enormi «perdite». I prestiti a società a rischio. Per i Centofanti provvigioni per oltre 30 milioni
Una «gestione superficiale». Una gestione «sprovveduta» di Banca Progetto che «ha palesato assoluta inadeguatezza» e «ha totalmente omesso le minimali regole di diligenza e prudenza che disciplinano i rapporti finanziari di qualsivoglia natura e genere», trasferendo «integralmente il rischio di insolvenza, poi verificatosi, sullo Stato», dal momento che per la quasi «totalità dei finanziamenti scrutinati è stata attivata la garanzia del fondo del Microcredito centrale». Lo scorso 23 gennaio i co