Banca Progetto (a perdere). Da Iervolino a Palella, i soldi pubblici bruciati

Una «gestione superficiale». Una gestione «sprovveduta» di Banca Progetto che «ha palesato assoluta inadeguatezza» e «ha totalmente omesso le minimali regole di diligenza e prudenza che disciplinano i rapporti finanziari di qualsivoglia natura e genere», trasferendo «integralmente il rischio di insolvenza, poi verificatosi, sullo Stato», dal momento che per la quasi «totalità dei finanziamenti scrutinati è stata attivata la garanzia del fondo del Microcredito centrale». Lo scorso 23 gennaio i co