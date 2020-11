La prefetta di Bari, Antonella Bellomo, ha disposto la «requisizione d'uso temporanea» di alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari in favore della Protezione civile regionale e del Policlinico. Le strutture saranno utilizzate per realizzare un ospedale da campo Covid. La nuova struttura sarà «temporanea» e ospiterà 160 nuovi posti letto «da destinare al trattamento in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid». Ieri i nuovi contagi in Puglia sono stati 1.511 per un totale di 47.565. La provincia di Bari, che è anche la più popolosa, è stata finora la più colpita dal virus e ha registrato in totale positivi 18.386.

