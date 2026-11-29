Giorgia Russo è originaria di Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento, ha studiato a Bologna e ora vive e lavora a Fano nelle Marche. Crea un progetto digitale per avvicinare giovani e meno giovani alle radici della sua cittadina. Poi inizia a organizzare passeggiate culturali per il paese

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«Che forma ha la tua nostalgia?». Al sentimento di chi è emigrato, un reel dell’account ArcheoSbig prova a dare su Instagram una serie di risposte. Risposte mute perché sono immagini, e forse per questo riescono ad arrivare di più: panni stesi, pasta fatta a mano, uno scorcio del paese. Nella nostalgia, Giorgia Russo, archeologa trentenne, ha incarnato un pensiero, un progetto, una promessa di riscatto: «Il progetto ArcheoSbig nasce nel 2022 dalla voglia di conoscere il passato del mio paese, qu