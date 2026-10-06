Bartolozzi, la procura chiede l’inammissibilità del conflitto di attribuzione sul caso Almasri

I pm ritengono «insussistente» l'ipotesi che ci sia stata una lesione delle prerogative parlamentari. È la tesi esposta davanti alla Consulta che dovrà pronunciarsi nel merito della vicenda. La difesa dell’ex zarina di via Arenula: «I magistrati romani avrebbero dovuto chiedere anche per l’allora capa di gabinetto l'autorizzazione a procedere»

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È arrivato alla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Camera nei confronti del Tribunale dei ministri e della procura di Roma sulla posizione di Giusi Bartolozzi, l'ex capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio indagata per false informazioni ai pm nell'ambito dell'inchiesta sul caso del generale libico Almasri. Nel corso dell’udienza pubblica è emerso che secondo la Camera i magistrati romani avrebbero dovuto chiedere anche per Bartolozzi l'autorizza