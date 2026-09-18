L’inchiesta sulla lazio scuote il partito fondato dal cavaliere

Benedetto dai Berlusconi, odiato dagli altri. Forza Italia e il fuoco amico contro Lotito

Nello Trocchia
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18 settembre 2026 • 07:00

L’ex presidente del Consiglio era grande amico del patron laziale e lo volle in Senato. I vertici attuali però non lo tollerano più. Il disegno politico? Allontanarlo dalla squadra. Ma lui non cede: «Ho pagato quasi tutti i debiti, la Lazio è mia», sussurra ai suoi

Non ci sono solo gli ultrà, non c’è solo la finanza, l’altro fronte che deve affrontare Claudio Lotito, il patron della Lazio, è Forza Italia, il partito per il quale occupa uno scranno al Senato. «C’è un sistema largo che lavora ai fianchi del presidente, parte dalla politica e arriva ai nomi letti sulle cronache in questi giorni, Lotito si sente sotto assedio, ma prosegue la sua battaglia», racconta chi frequenta il senatore e presidente biancoceleste. Ne conosce pregi e difetti, ma ne elogia

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.