«Io condannato a morte, questo è il mio testamento morale», ha scritto il prefetto. La procura però prosegue nelle verifiche. I pubblici ministeri non hanno dubbi: «La fuga di notizie su Cancemi fu un favore a Berlusconi». E sottolineano gli ottimi rapporti con Letta
Dalle lettere lasciate da Giovanni De Gennaro, morto suicida sabato 21 novembre all’età di 78 anni nella sua villa in Toscana, traspare la rabbia contro l’indagine condotta dalla procura di Caltanissetta, ma nessuna risposta viene data rispetto ai dubbi sollevati dai magistrati nisseni che avrebbero voluto arrestarlo per il depistaggio sulla strage di via d’Amelio. Nessun riferimento alle accuse mosse contro di lui sull’ex pentito Salvatore Contorno che, secondo i magistrati, sarebbe stato convi