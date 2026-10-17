Diagram Spa è un operatore di primo piano nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, servizi digitali e piattaforme innovative per il settore agricolo e agroalimentare, che nel 2025 ha realizzato ricavi consolidati per 96,8 milioni di euro. «Un pilastro strategico per rafforzare la piattaforma tecnologica, agritech e commerciale del gruppo», dichiara il Ceo Vecchioni

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B.F. International, società controllata da B.F. spa, ha firmato due accordi per l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Diagram Spa, un operatore di primo piano nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, servizi digitali e piattaforme innovative per il settore agricolo e agroalimentare, che nel 2025 ha realizzato ricavi consolidati per 96,8 milioni di euro.

«L’integrazione di Diagram rappresenta un pilastro strategico per rafforzare la piattaforma tecnologica, agritech e commerciale del Gruppo BF, generando valore dall’innovazione applicata alla sicurezza alimentare globale e alla biodiversità», ha dichiarato Federico Vecchioni, presidente di BF e CEO di BF International.

«La valorizzazione delle sinergie industriali e digitali – ha aggiunto – permetterà di penetrare nuovi contesti ad alto potenziale, espandendo la rete delle model farm di BF International verso sfide a elevato valore aggiunto e proiettando il Gruppo al centro del Mediterraneo globale, per alimentare una crescita organica solida e sostenibile».

Il capitale sociale di Diagram è attualmente detenuto per il 41,6 per cento da Trilantic e altri coinvestitori, per il tramite della controllata Triagri spa per il 41,6 per cento da CDP Equity spa, per il 15 per cento da BFI e per la parte residua da Siref Fiduciaria spa (per conto dei manager di Diagram).

Nel contesto dell’operazione, BFI ha sottoscritto con Trilantic e gli altri co-investitori un contratto per l’acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di Triagri, società che detiene 11.630.269 azioni rappresentative del 41,6 per cento del capitale sociale di Diagram, al corrispettivo di circa 221 milioni di euro (soggetto ad aggiustamenti correlati alla PFN di Triagri e ad eventuali leakage), che verrà versato, quanto a 191 milioni di euro alla data del closing, e, quanto a 30 milioni di euro, maggiorato di un equity ticker, in due tranche, entro gli 11 mesi successivi alla data di closing.

BFI ha contestualmente sottoscritto un accordo con CDPE, che prevede l’acquisto da parte di BFI, alla data del closing, di 188.369 azioni rappresentative di circa lo 0,67 per cento del capitale sociale di Diagram al corrispettivo di circa 3,7 milioni di euro. Inoltre, la concessione reciproca di opzioni call e put aventi ad oggetto le restanti 11.441.900 azioni detenute da CDP Equity, rappresentative di circa il 40,9 per cento del capitale sociale di Diagram.

Nello specifico: una prima tranche, pari al 22,9 per cento sarà oggetto di opzione call esercitabile da BFI, a partire dalla data di closing, per un corrispettivo di circa 125 milioni di euro, oltre a un rendimento composto annuo del 7 per cento, e di corrispondente opzione put di CDPE esercitabile a decorrere da febbraio 2027 e solo qualora BFI non abbia esercitato la call, mentre la residua partecipazione del 18 per cento potrà essere acquisita – sempre attraverso l’esercizio di opzioni di acquisto e di vendita – in quattro tranche semestrali per il 4,5 per cento ciascuna, per complessivi 98 milioni di euro, oltre al medesimo rendimento del 7 per cento. Prevede infine regole di corporate governance per la gestione di Diagram post closing e limitazioni alla circolazione delle azioni.

L’accordo con CDPE è stato sottoscritto anche da BF solo rilascio per quanto riguarda il rilascio, da parte di questa e nell’interesse della controllata BFI, di una garanzia a copertura delle obbligazioni di pagamento del prezzo della partecipazione principale dovuto da BFI a CDPE e pari a circa 125 milioni di euro, oltre al rendimento composto annuo del 7 per cento.

L’operazione non si perfezionerà se non si avvereranno, entro il 20 dicembre 2026, condizioni sospensive previste per operazioni di analoga natura, tra queste: l’esperimento con esito positivo delle procedure Golden Power e Antitrust; l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità del Regno Unito; l’ottenimento dei consensi richiesti dai contratti di finanziamento del gruppo Diagram.

Le acquisizioni Trilantic e CDPE costituiscono un’operazione unitaria finalizzata a consentire a BFI l’acquisizione del controllo solitario su Diagram. L’Acquisizione Trilantic e la Prima Cessione CDPE avverranno alla Data di Closing, allo stato stimabile entro il 31 dicembre 2026, e saranno finanziate mediante risorse proprie di BFI.

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