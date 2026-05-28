«Bisteccheria d’Italia», il nome del ristorante scelto da Delmastro

I pm hanno chiesto alla Camera l’autorizzazione a utilizzare i Whatsapp tra Caroccia e il meloniano. In una, risulta a Domani, c’è la prova del ruolo attivo dell’ex sottosegretario

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«Si chiamerà Bisteccheria d’Italia!». Il nome, dopo diversi tentativi, mette tutti d’accordo. Forse perché a proporlo è l’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Nelle chat che i pm romani vogliono acquisire c’è, in base a quanto apprende Domani, la disquisizione su come chiamare il ristorante di carne di via Tuscolana, oltre a ulteriori conversazioni riguardanti il locale al centro dell’inchiesta della procura di Roma. «Sono presenti discorsi e frasi inopportune per