Li chiamano neomelodici ma molti di loro sono cantanti “di malavita”. In senso letterale: mala vita. Che altro si potrebbe dire di qualcuno che inneggia allo “zio Totò”, al secolo Salvatore Riina da Corleone, dipingendolo come una sorta di benefattore sempre pronto a offrire soccorso ai bisognosi che glielo chiedono? Li chiamano neomelodici ma molti di loro infiammano le piazze dei quartieri di Palermo o di Napoli, delle borgate più miserabili delle nostre città meridionali prendendo sempre le parti di quei “poveri carcerattieddi” rinchiusi nei bracci del 41 bis per colpa di infami e “confidenti di Questura”. Li chiamano neomelodici ma molti di loro vengono ingaggiati dal capomafia della zona per la festa del patrono o della santa protettrice, pagati con il denaro estorto ai commercianti e agli imprenditori. È accaduto l'ultima volta al Borgo Vecchio, cuore di Palermo, appena qualche mese fa.

Questa serie del Blog Mafie la dedichiamo a loro: ai cantanti di malavita. Quelli che diffondono, fra luminarie e inchini, il mito dei boss. Quelli che inneggiano alle gesta degli assassini “che stanno con la gente” e mai “contro la gente”, quelli che si commuovono per “Nu' Latitante” che - poveretto - non può abbracciare moglie e figli, quelli che danno addosso sempre agli“sbirri”.

Per una decina di giorni pubblicheremo alcuni stralci di un saggio-racconto che ha per titolo "La mafia che canta. I neomelodici, il loro popolo, le loro piazze", firmato dal magistrato palermitano Calogero "Gery" Ferrara e dallo studioso Francesco Petruzzella e scritto per la Zolfo editore. È un'anticipazione, "La Mafia che canta” sarà in libreria fra qualche settimana.

Un viaggio nella cultura mafiosa, uno spaccato d'Italia.

«Ovviamente non tutti i neomelodici si esibiscono nelle piazze esaltando camorristi e malacarne, non tutti se la prendono coi pentiti e non tutti salutano con deferenza gli “ospiti dello Stato” e “gli amici al 41 bis”. Sarebbe ingeneroso generalizzare, stroncando nella sua interezza un fenomeno musicale estremamente complesso e articolato, che al suo interno annovera produzioni di singolare valore e interesse», commentano gli autori. Ma con questa musica cattiva bisogna fare i conti. E magari cambiare il nostro modo di fare antimafia. Non lasciandola, come abbiamo fatto per troppo tempo, nelle mani di predicatori vanitosi e spacciatori di pozioni magiche.

Testi tratti dal libro “La mafia che canta. I neomelodici, il loro popolo, le loro piazze”, di Calogero "Gery" Ferrara e Francesco Petruzzella.

