Il sostituto procuratore Giovanni Falcone costruisce la sua inchiesta grazie a un testimone. Ma non riesce a concludere il dibattimento, i giudici popolari vengono minacciati, il processo spostato per legittimo sospetto a Salerno: Mariano Licari è assolto. Falcone non dimenticherà mai le parole che, in aula, sente pronunciare al boss contro il testimone d’accusa...