L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha fatto sapere che nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento record del 131 per cento sul prezzo dell’energia elettrica, per il cliente domestico tipo, e del 94 per cento sul prezzo del gas rispetto all’anno scorso. Questo «pur con gli interventi straordinari da parte del governo», ha spiegato l’Arera.

Nello specifico, l’energia elettrica è passata da 20,06 centesimi di euro per chilowattora, tasse incluse, dei primi tre mesi del 2021, a 46,03 centesimi nel primo trimestre del 2022.

Per quanto riguarda il gas, invece, il costo è passato da 70,66 a centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, a 137,32 centesimi.

L’Arera lo ha rivelato durante un’audizione al Senato, spiegando che «l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia del 2021», del 500 per cento per il gas e del 400 per centro per per l'energia elettrica , si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021.

