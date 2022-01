Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri. I positivi hanno superato il milione, l’Iss mette in guarda sugli anziani

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore su 1.084.295 tamponi, un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Il tasso di positività sale al 13 per cento.

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ieri erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva: Sono 1.297 i pazienti, 37 in più rispetto a 24 ore fa. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.

Il rischio senza vaccini

Il report esteso dell’Iss che integra il monitoraggio divulgato il 31 dicembre e riguarda i dati fino al 26 dicembre , ha specificato che nell’ultimo mese il tasso di ricoveri nella fascia over 80 anni per i non vaccinati (568 per 100.000) è otto volte più alto rispetto ai «vaccinati completi da meno di 120 giorni» e «41 volte più alto» rispetto ai «vaccinati con booster». I contagi invece stanno aumentando tra i giovani. Nell’ultima settiman c’è stata un’impennata nell’incidenza dei casi fra i ragazzi sotto i 19 anni, e in particolare fra i 16 e i 19 anni e sotto i 12 anni.

