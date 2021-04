Su 253.100 tamponi, indice positività al 6,2 per cento. Lo rivela il consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile

Sono 15.746 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia su 253.100 tamponi, con l'indice di positività che risale lievemente al 6,2 per cento: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi di Covid-19 erano stati 17.567 su 320.892 tamponi effettuati con tasso di positività al 5,4 per cento.

La settimana scorsa i casi segnalati erano stati 21.261 su 359.214 test effettuati con un tasso di positività al 7,1 per cento.

In terapia intensiva ci sono adesso 3.585 pazienti (-3 da ieri), con 175 nuovi ingressi giornalieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 331 morti, in lieve calo rispetto a ieri, quando le vittime giornaliere causate dal virus sono state 344. Il totale delle vittime a 114.254 da inizio pandemia. Il totale delle dosi di vaccino somministrate è arrivato a 12.920.208 per un totale di persone vaccinate, a cui è stata cioè somministrata la seconda dose, di 3.908.326.

© Riproduzione riservata