Inizia l’esodo per le ferie d’agosto. Bollino nero per le autostrade, nella mattinata di sabato, rosso per tutto il week end di questa settimana e della prossima.

Dopo due anni di pandemia, che hanno visto un minor numero di persone spostarsi per le ferie, ricomincia questo week end l’esodo per le ferie di agosto. Viabilità Italia ha segnalato un bollino rosso per tutta la durata del week end, con addirittura bollino nero nella mattinata di oggi, sabato 8 agosto.

I maggiori spostamenti per la villeggiatura sono infatti previsti proprio per oggi e le autostrade più frequentate dovrebbero essere, stando alle comunicazioni di Autostrade, la A1 Milano-Napoli, che taglia lo stivale e la A14 Bologna-Taranto. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

La panoramica completa può essere consultata sul sito di Anas.

Oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Già da ieri, con un picco questa mattina, erano previsti poi flussi in aumento di macchine in uscita dai centri urbani. Con un traffico intenso che si dovrebbe riproporre in senso contrario nel pomeriggio di domenica.

Si prevede che anche il prossimo week end in concomitanza con Ferragosto vedrà una situazione da bollino rosso.

