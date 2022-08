Dopo mesi di siccità e scarsissime piogge è arrivato il maltempo nel nord Italia. In queste ore in Trentino si stanno registrando forti temporali, tanto che è stata diramata dalla protezione civile l’allerta gialla. La situazione peggiore è in Val di Fassa dove si è scatenata una bomba d’acqua che ha provocato allagamenti in alberghi e case private a Mazzin, Pera, Vigo, Pozza, e altri paesi della zona.

Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate dagli alberghi e dalle case della valle, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove le forti piogge hanno provocato frane, smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, come a Fontanazzo e Campestrin dove una frana di fango ha invaso la strada.

Tutti i corpi specializzati al soccorso sono mobilitati: sono in corso le attività della Protezione civile, in particolare i settori dei vigili del fuoco, dei forestali, bacini montani e geologi, assieme ai tecnici del Servizio gestione strade. Intanto la strada statale S48 delle Dolomiti è bloccata in più punti per frane e smottamenti.

Allerta anche in Alto Adige

Allerta anche in Alto Adige, principalmente nella zona di San Martino in Badia dove ieri in un’ora, a partire dalle 17.20, sono caduti quasi cento millimetri di precipitazioni per metro quadro. La situazione però sembra stabile. Intanto i vigili del fuoco sono all’opera per la messa in sicurezza di strade e abitazioni, anche per via degli alberi abbattuti dal vento.

