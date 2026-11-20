Marzo 1994, campagna elettorale. Con D’Avanzo, mio amico e collega, recuperiamo i verbali del pentito Cancemi sulla mafia e il Cav. Molti anni dopo Ilda Boccassini svelerà la nostra fonte: De Gennaro. Che dopo quella “soffiata” scalerà tutte le gerarchie del potere
Era agitato, sudava, stava anche tremando. Naturalmente Peppe non me lo disse subito, al telefono. Me lo disse il giorno dopo, a voce, quando mi venne a prendere in aeroporto a Roma. Io venivo da Palermo. Quello che era agitato, che sudava, che stava anche tremando – è il racconto del mio amico Giuseppe D’Avanzo, Peppe, lui e io insieme a Repubblica dai primi anni Ottanta – era Gianni De Gennaro. Già allora lo chiamavano ”lo Squalo” per la sua fama di duro e la sua spregiudicatezza, era direttor