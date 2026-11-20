true false

Era agitato, sudava, stava anche tremando. Naturalmente Peppe non me lo disse subito, al telefono. Me lo disse il giorno dopo, a voce, quando mi venne a prendere in aeroporto a Roma. Io venivo da Palermo. Quello che era agitato, che sudava, che stava anche tremando – è il racconto del mio amico Giuseppe D’Avanzo, Peppe, lui e io insieme a Repubblica dai primi anni Ottanta – era Gianni De Gennaro. Già allora lo chiamavano ”lo Squalo” per la sua fama di duro e la sua spregiudicatezza, era direttor