l’inchiesta della dda di roma

Bomba a Ranucci, confermati gli arresti per la banda dell’agro nolano. Una vita tra case popolari, crack e miseria

Enrica Riera
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22 luglio 2026 • 19:07Aggiornato, 22 luglio 2026 • 19:07

Antonio Passariello, Pellegrino D’Avino e Saverio Mutone, ritenuti esecutori materiali dell’attentato al conduttore di Report, restano in carcere. Marika De Filippis, componente del commando, ai domiciliari. Resta in piedi la modalità mafiosa: ecco i motivi. Tavares e Lavitola, invece, continuano a essere indagati a piede libero

Tra loro c’è chi percepisce una «pensione di invalidità da 350 euro», chi ha «la quinta elementare», chi è riuscito a strappare un contratto di lavoro a tempo determinato, chi aspetta un bambino. Sono gli uomini e le donne del commando dell’agro nolano – una vita tra miseria, precedenti, crack e rioni Gescal – uomini che, come dichiarato negli interrogatori delle scorse settimane, neanche erano a conoscenza di chi fosse Ranucci, conduttore di Report. «Sigfrido? Non so chi sia», aveva detto uno d

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.