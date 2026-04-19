«Bomba a Ranucci? Dietro c’è un politico vicino alla camorra»

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«Hai visto che Report non ha più fatto un cazzo?». È il 30 ottobre 2025 quando Roberto Cavazzana, proprietario del Cantiere navale Vittoria di Adria, pronuncia queste parole. Sono trascorsi solo pochi giorni dall’attentato a Sigfrido Ranucci e la prima inchiesta della trasmissione di Rai tre sul cantiere non è ancora andata in onda. Oggi quelle parole, riferite in una memoria dell’ex ad del cantiere Francescomaria Tuccillo, sono finite agli atti dell’inchiesta della procura di Roma che indaga su