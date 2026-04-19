«Bomba a Ranucci? Dietro c’è un politico vicino alla camorra»

La lettera anonima e i misteri del cantiere in affari con la società del candidato imparentato con l’uomo legato ai clan. Quei pagamenti sospetti dopo l’attentato
«Hai visto che Report non ha più fatto un cazzo?». È il 30 ottobre 2025 quando Roberto Cavazzana, proprietario del Cantiere navale Vittoria di Adria, pronuncia queste parole. Sono trascorsi solo pochi giorni dall’attentato a Sigfrido Ranucci e la prima inchiesta della trasmissione di Rai tre sul cantiere non è ancora andata in onda. Oggi quelle parole, riferite in una memoria dell’ex ad del cantiere Francescomaria Tuccillo, sono finite agli atti dell’inchiesta della procura di Roma che indaga su