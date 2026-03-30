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Bomba a Ranucci, si indaga sulla Camorra. Tra i testimoni un vigile di Ardea

Enrica Riera
30 marzo 2026 • 20:55

Gli investigatori hanno individuato l’auto su cui hanno viaggiato i responsabili dell’azione intimidatoria: quel veicolo proverebbe dalla Campania

C’è un passo in avanti nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma che indaga sulla bomba piazzata a ottobre scorso davanti alla casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: gli investigatori avrebbero individuato l’auto dei responsabili dell’azione intimidatoria: quel veicolo proviene dalla Campania.  Un fatto che, come già raccontato da Domani, rafforza la pista su cui da tempo si stanno concentrando gli inquirenti: l’attentato a Ranucci avrebbe a che fare

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.