In corso l’esecuzione delle misure cautelari per nove persone, tra cui dirigenti del comune e delle partecipate

L’assessore alla mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso, è stato arrestato e portato in carcere. La sua casa è stata perquisita. È indagato insieme ad altre 17 persone per reati amministrativi su cui indaga la guardia di finanza. Alcuni uffici del comune sono stati perquisiti; finanzieri anche nella sede dell’Azienda veneziana della mobilità, la partecipata che gestisce gli appalti del trasporto pubblico locale. Sono in corso sequestri preventivi per circa un milione di euro.

Le indagini

Sono due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari che vengono eseguite in queste ore. Oltre a Boraso, in carcere è finito un imprenditore edile, Fabrizio Ormenese; ai domiciliari figurano funzionari comunali e delle partecipate. Per altri sei indagati è stata disposta l'interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici. In tutto gli indagati sono 18, e vi figurano il direttore generale dell'Actv, Giovanni Seno, e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco.

Chi è Boraso

Prima di Forza Italia, quindi candidato civico, poi entrato nella lista fucsia dell’attuale primo cittadino, Luigi Brugnaro, poi ex presidente del consiglio comunale di opposizione durante l’ultima giunta di Massimo Cacciari, Boraso è adesso da almeno vent’anni amministratore locale, impegnato nel centrodestra cittadino.

Eletto prima tra le fila della minoranza e ora al secondo mandato come assessore di Brugnaro.

© Riproduzione riservata