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C’è un passaggio negli atti della procura di Caltanissetta che stabilisce l’abbrivio della catena di responsabilità in capo ad alcuni funzionari della polizia di stato in merito al depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Si ricava da due sentenze, citate nell’indagine nissena: la quelle Borsellino quater e quella sul falso pentito Vincenzo Scarantino.

Tra queste migliaia di pagine c’è l’inizio dell’attività depistante: «L’indottrinamento dei collaboratori di giustizia con dati oggettivamente veri (il riferimento è alla circostanza che la fiat 126 utilizzata come autobomba non fosse marciante al momento del furto tanto che fu necessario trainarla)». E una domanda chiave: come facevano i falsi pentiti a conoscere dati veri, che racconterà 16 anni dopo il pentito Gaspare Spatuzza, noti solo agli stragisti? E ancora: chi era il soggetto esterno alla mafia indicato proprio da Spatuzza presente nel garage di via Villasevallos al momento della consegna della Fiat 126, poi imbottita di tritolo?

«Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la breve permanenza del collaboratore nel suddetto garage, sabato 18 luglio 1992, Spatuzza si spingeva a qualche considerazione relativa all'estraneità al sodalizio mafioso di Cosa Nostra e, persino, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni», si legge.

Quello è l’inizio dell’attività depistante che si incrocia con l’apica dell’impostura di stato: la vestizione da pentito di un criminale di bassa taglia come Vincenzo Scarantino. Depistaggio, ordito da Arnaldo La Barbera a capo del gruppo d’indagine Falcone-Borsellino. Depistaggio che ha fornito una versione minimalista su quella strage allontanando fronti esterni nella responsabilità di quei fatti. L’indagine nissena, a carico di Gianni De Gennaro che si è tolto la vita sabato scorso, e dei suoi fedelissimi aveva l’obiettivo di capire eventuali responsabilità nell’ostacolare le indagini volte anche «all’individuazione di ulteriori soggetti che indirizzarono le prime indagini relative alla strage di via D'Amelio».

La Barbera guidava quella squadra mobile che, nelle prime ore dopo la strage, si muove in modo scomposto. In particolare, già nel pomeriggio di quel 19 luglio, veniva ipotizzato l'utilizzo, come autobomba, proprio di una Fiat di piccole dimensioni e, in particolare, «una 600, una Panda, una 126». Così come anche il primo sopralluogo per il furto delle targhe faceva supporre un apporto di tipo confidenziale da parte di qualcuno che (evidentemente) era ben informato sulle concrete modalità esecutive dell'attentato. Anomalie e quesiti senza risposta che si collegano alla sparizione dell’agenda rossa con l'effetto di non ampliare gli scenari investigativi. «Il movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D'Amelio sono intimamente connesse», si legge negli atti.

Le fonti occulte

Insieme a Vincenzo Scarantino si muovono altri due falsi collaboratori, Salvatore Candura e Francesco Andriotta. Proprio quest’ultimo riferisce di aver appreso dallo Scarantino che l’auto, quella imbottita di tritolo, presentava guasti meccanici. Ma Scarantino non sapeva nulla della strage, ne era totalmente estraneo, e allora come poteva conoscere quei dettagli, rivelatisi veri anni dopo? E come poteva conoscerli Andriotta ignaro quanto Scarantino. «Deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell'Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte», è scritto negli atti.

La conoscenza di questi elementi da parte di Andriotta viene definita nella ricostruzione della procura «prova eclatante del depistaggio», ancor più di Scarantino. Elementi per gli inquirenti che fanno retrodatare l'inizio dell'azione depistante agli attimi immediatamente successivi alla strage.

La procura di Caltanissetta attinge dalla sentenza del Borsellino quater riannodando i fili e mettendo in collegamento la prova eclatante del depistaggio con altri inquietanti incroci con l’attività di impostura realizzata da La Barbera. A partire dal coinvolgimento nelle indagini del Sisde, i servizi segreti, per decisione del procuratore Giovanni Tinebra, «al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, nelle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino», scrivono i pm. Proprio La Barbera aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione “esterna” con il Sisde dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice "Rutilius", mentre dirigeva la Mobile di Venezia.

Partendo da qui, i pm nisseni si muovono per capire eventuali ulteriori soggetti istituzionali di vertice coinvolti nel depistaggio «finalizzato – scrivono gli inquirenti – a fornire una lettura minimalista delle causali della strage di via D'Amelio, riducendole, in buona sostanza, ad una vendetta di cosa nostra con la conseguente esclusione di interessi esterni all'associazione mafiosa nel determinismo causale della stessa». Perché La Barbera non agiva da lupo solitario e non era in grado di farlo.

Tesi minimalista

Domande che fino a questo momento, 34 anni dopo, non hanno trovato risposta. L’indagine della procura, che vedeva indagati De Gennaro e i suoi collaboratori, oltre all’ex killer poi pentito Salvatore Contorno, non conteneva alcun nuovo elemento. Ma partendo dalla gestione del collaboratore di giustizia e tornando al 1989, anno del suo ritorno in Italia, provava a capire eventuali responsabilità nell’ostacolare le indagini su quella stagione.

Per la procura, che ha fatto appello contro il no agli arresti (chiesti anche per De Gennaro), La Barbera e le sue condotte rappresentavano un problema per De Gennaro, lo evidenziano tirando in ballo un’intercettazione dell’ex capo della Polizia: «Poi là vedi, la biologia risolve i problemi!», dice riferendosi alla morte di La Barbera. Lo scrivono anche in merito alle rivelazioni che compromettono l’indagine sui rapporti tra Dell’Utri, Berlusconi e la mafia, i famosi verbali del pentito Salvatore Cancemi consegnati da De Gennaro e pubblicati su Repubblica nel 1994.

«È ora pacificamente accertato che le prime vere indagini che avrebbero potuto aprire scenari più ampi sulla strage di via D'Amelio (...) veniva di fatto interrotta a causa dell'azione deviante messa in atto da Giovanni De Gennaro, nel medesimo periodo, tra l'altro, in cui avveniva il depistaggio ad opera del gruppo Falcone-Borsellino», si legge nella richiesta cautelare dei pm. Così l’inchiesta restò impigliata alla versione minimalista costruita da La Barbera.

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