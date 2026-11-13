Il cyber pizzo alla società del Brennero. «Molte aziende decidono di pagare»

La spa del tunnel ha scelto di denunciare e non dare soldi ai criminali del web. Ma sono molte di più le aziende che pagano. E così alimentano gruppi terroristici o mafiosi
Raccogliere tutti gli elementi investigativi disponibili, incrociare le informazioni con altre strutture di contrasto internazionali, individuare i soggetti seguendo i soldi e provare a colpirli con provvedimenti cautelari. In poche parole è questa la risposta che le autorità italiane mettono in campo contro le richieste estorsive da parte di gruppi hacker. Procedura che è stata adottata anche nel caso svelato da Domani, la richiesta estorsiva da 3 milioni di dollari arrivata alla società del tu