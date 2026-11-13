furto di dati

Il cyber pizzo alla società del Brennero. «Molte aziende decidono di pagare»

Nello Trocchia
13 novembre 2026 • 07:00
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La spa del tunnel ha scelto di denunciare e non dare soldi ai criminali del web. Ma sono molte di più le aziende che pagano. E così alimentano gruppi terroristici o mafiosi

Raccogliere tutti gli elementi investigativi disponibili, incrociare le informazioni con altre strutture di contrasto internazionali, individuare i soggetti seguendo i soldi e provare a colpirli con provvedimenti cautelari. In poche parole è questa la risposta che le autorità italiane mettono in campo contro le richieste estorsive da parte di gruppi hacker. Procedura che è stata adottata anche nel caso svelato da Domani, la richiesta estorsiva da 3 milioni di dollari arrivata alla società del tu

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.