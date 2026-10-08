l’informazione nel mirino

Caccia alle fonti, sponsor e querele folli. Anche i pm all’assalto della libera stampa

Nello Trocchia
08 ottobre 2026 • 21:19Aggiornato, 08 ottobre 2026 • 21:20
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La procura di Napoli contesta la corruzione a direttori e ad di aziende editoriali per la pubblicità ottenuta da Multiversity. Dopo la caccia alle fonti segrete e l’ok alle cause temerarie dei politici, ecco l’ultimo atto che mette a rischio i media italiani

In principio ci furono le querele infondate e le richieste di danni milionarie. Poi in un crescendo rossiniano si è arrivati alla caccia alle fonti dei giornalisti, perseguendole con una solerzia degna di una caccia all’assassino. Ora, abituati al peggio, si è andati oltre: indagare mezza stampa italiana per corruzione, accusandola di piegarsi agli inserzionisti, in questo caso il colosso delle scuole telematiche Multiversity, sotto inchiesta dalla procura di Napoli che ha iscritto nel registro

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.