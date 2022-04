L’accaduto è stato ripreso su un video su Tik Tok e le immagini sono state trasmesse dal programma “Chi l’ha visto?”. Il 23enne era stato immobilizzato e fermato dalle forze di Polizia dopo un inseguimento di quasi tre chilometri per le strade della città di Foggia. Secondo la ricostruzione della questura il ragazzo non si era fermato a un posto di blocco, non aveva la patente e la macchina su cui viaggiava era sottoposta a fermo amministrativo. Una volta che le pattuglie sono riusciti a intercettarlo, dopo un tentativo di fuggire a piedi, è avvenuta la violenza: il poliziotto, correndo, ha sferrato un calcio al giovane e subito dopo ha cercato di schiacciargli la testa con un piede, ma è stato bloccato da un altro agente. Lo stesso ragazzo, Leonardo Di Francesco, come riporta Repubblica, ha descritto la situazione: «Io chiedevo scusa e dicevo che non lo avrei fatto più, uno di loro mi diceva di smetterla o mi avrebbe ammazzato e continuava a colpirmi».