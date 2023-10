L’Italia ospiterà insieme alla Turchia l’Europeo del 2032. Il comitato esecutivo dell’Uefa ha accettato entrambe le candidature, dopo che i due Paesi avevano trovato un accordo – nel mese di luglio – sulla coabitazione. Un modo per evitare la conta sull’assegnazione della manifestazione e garantirsi un pezzo dell’evento. Solo nel 2026, comunque, saranno decise le sedi della partita inaugurale e della finale. Di sicuro ci sarà un’equa divisione, benché la finale sia sempre più ambito. Al momento non ci conoscono nemmeno quali città saranno il palcoscenico della rassegna calcistica continentale.

Euro 2032 a Italia e Turchia

La cerimonia dell’annuncio si è svolta a Nyon, in Svizzera alla presenza delle delegazioni. Nella mattinata c’è stata anche l’assegnazione a Gran Bretagna e Irlanda di Euro 2028: una decisione che ha un valore storico. Le partite si disputeranno infatti in Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord.

Quattro anni dopo toccherà a un insolito sodalizio, sull’asse Roma-Ankara. Il progetto prevede il coinvolgimento di cinque stadi in si giocheranno i match previsti in Italia. Le città candidate sono al momento 10: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona. Palermo è stata individuata come prima alternativa. Bisognerà andare spediti sui dossier per le ristrutturazioni degli impianti. «La condivisione di culture è la nostra motivazione principale», ha commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presente a Nyon, insieme ad altri componenti della delegazione, tra cui gli ambassador, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon.

Stadi da rifare

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha invece evidenziato la necessità di «migliorare le infrastrutture, il modello di gestione e le modalità di relazione con appassionati e tifosi, a partire dalle giovani generazioni». Una sfida non facile visti i tempi relativamente stretti. Resta il fatto che l’Italia, a distanza di 42 anni dalle notti magiche del Mondiale del ’90, torna a ospitare una manifestazione calcistica di interesse internazionale. L’ultimo Europeo giocato in territorio italiano è addirittura datato 1980.

© Riproduzione riservata