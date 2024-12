Sono stati ritrovati due dei tre dispersi nell'esplosione al sito Eni di Calenzano. Da quanto appreso sarebbero stati ritrovati nell'area della pensilina dell'area di carico. Salgono a quattro le vittime accertate. Il bilancio è di quattro morti, un disperso e 26 feriti.

Intanto, è stato indetto ancora un giorno di lutto cittadino. Il sindaco Giuseppe Carovani ha proclamato per la giornata di lunedì e di martedì lutto cittadino annullando le iniziative pubbliche in programma questi due giorni. Lunedì sera anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato la proclamazione, per mercoledì, di una giornata di lutto regionale per le vittime con bandiere degli edifici della Regione esposte a mezz'asta e listate a lutto.

La vicenda

ANSA

L'incidente è avvenuto nello stabilimento dell’Eni a Pratignone, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Prima un boato, poi una nube di fumo ha investito la zona.

L’incendio ha avuto origine in un’area definita punto di carico, dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. L’Eni ha assicurato che le fiamme «non interessano in alcun modo il parco serbatoi» e che sta «collaborando con le autorità». La procura di Prato, infatti, ha aperto un’inchiesta. L'area è stata posta sotto sequestro. Il comune di Calenzano, a seguito dell'esplosione, ha proclamato il lutto cittadino per lunedì e martedì. Inoltre Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato quattro ore di sciopero per mercoledì 11 dicembre.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della regione Toscana per avere informazioni sui feriti. Meloni ha espresso «il più sentito cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite». Solidarietà alle persone e al territorio colpiti da questa esplosione anche da parte della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Lo stabilimento di Calenzano è uno dei 25 RIR (aziende a rischio di incidente rilevante) in Toscana, come si legge nell’elaborato tecnico del 2022 dove sono descritti tutti i possibili scenari di pericolo e le misure di sicurezza da adottare. Si tratta di oltre 170mila metri quadrati di sito, con parchi serbatoi, pensiline di carico delle autobotti, sale pompe, e una serie di altri impianti, da quello di trattamento delle acque a quello di recupero vapori delle pensiline di carico.

© Riproduzione riservata