Il calvario dei migranti: richieste di asilo ferme per un guasto al sistema

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Ci sono tante persone nella sala d’aspetto della questura di Trento lunedì mattina, Said ha il numero 29 ed è impaziente. Dopo un anno di vita sospesa in strada, fuori dal sistema di accoglienza, tra lavoretti ed espedienti, ha trovato una rara opportunità per chi come lui è arrivato dal Marocco con tante speranze e ha trovato solo porte sbarrate. Diplomato infermiere, ha ottenuto un’offerta di lavoro in una casa di riposo. C’è solo un problema, il suo permesso di soggiorno per protezione intern