Cantieri navali e padrini. Per la bomba a Ranucci si indaga sui Casalesi

I nuovi elementi raccolti dai pm di Roma sarebbero riconducibili al clan. L’inchiesta parallela dell’Antimafia veneta sugli affari tra clan e armatori
Due persone sono state sentite lunedì 29 dicembre dalla procura di Roma che indaga sull’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Due persone informate sui fatti che, in base a quanto apprende Domani, avrebbero fornito particolari importanti sui fatti del 16 ottobre scorso quando una bomba è esplosa davanti alla casa di Pomezia del giornalista distruggendo due sue auto. Il cerchio, dunque, sembra stringersi attorno a una sola pista, che, sempre in base a quanto si apprende, condurrebbe