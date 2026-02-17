Caos al San Raffaele, ma bastano 6mila euro per cancellare il reato

true false

Infermieri alla prima esperienza di lavoro, personale non in grado di somministrare le giuste dosi di farmaco ai pazienti, operatori socio-sanitari incapaci di ritirare determinati medicinali dagli scaffali. E chi, ad esempio, a metà turno è stato visto allontanarsi per poi non tornare più. Le notti a cavallo tra il 5 e il 7 dicembre scorsi, nel reparto di medicina specialistica ad alta intensità di cura dell’ospedale San Raffaele di Milano, verranno ricordate così, come un inferno, sia dai rico