Caritas-Migrantes: «In Italia l’eccesso di burocrazia genera immigrati irregolari»

Intervista a Simone Varisco, curatore del dossier Caritas-Fondazione Migrantes giunto alla sua 35esima edizione. Quest’anno il tema è confini e frontiere: «Nel nostro Paese abbiamo una serie di frontiere interne che sono quelle legate al lavoro, o alla scuola, con tutte le discriminazioni del caso, oppure quelle legate al welfare, all’invecchiamento della popolazione straniera, alla narrazione che viene fatta delle nuove frontiere di sfruttamento lavorativo»

true false

Il 35esimo dossier Fondazione Migrantes Caritas dedicato al tema migratorio, è stato presentato lunedì 19 ottobre a Roma. Abbiamo chiesto al curatore e coordinatore del progetto di ricerca, Simone Varisco, di raccontarci alcuni contenuti dello studio. Confini e frontiere è il titolo dell‘edizione di quest’anno del dossier, ci può spiegare il senso di questa scelta? Diciamo che abbiamo deciso di dedicare questa edizione del rapporto immigrazione a questa dicotomia che in realtà diventa una sino