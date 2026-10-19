INTERVISTA AL CURATORE DEL DOSSIER

Caritas-Migrantes: «In Italia l’eccesso di burocrazia genera immigrati irregolari»

Francesco Peloso
19 ottobre 2026 • 19:42
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Intervista a Simone Varisco, curatore del dossier Caritas-Fondazione Migrantes giunto alla sua 35esima edizione. Quest’anno il tema è confini e frontiere: «Nel nostro Paese abbiamo una serie di frontiere interne che sono quelle legate al lavoro, o alla scuola, con tutte le discriminazioni del caso, oppure quelle legate al welfare, all’invecchiamento della popolazione straniera, alla narrazione che viene fatta delle nuove frontiere di sfruttamento lavorativo» 

Il 35esimo dossier Fondazione Migrantes Caritas dedicato al tema migratorio, è stato presentato lunedì 19 ottobre a Roma. Abbiamo chiesto al curatore e coordinatore del progetto di ricerca, Simone Varisco, di raccontarci alcuni contenuti dello studio. Confini e frontiere è il titolo dell‘edizione di quest’anno del dossier, ci può spiegare il senso di questa scelta? Diciamo che abbiamo deciso di dedicare questa edizione del rapporto immigrazione a questa dicotomia che in realtà diventa una sino

Francesco Peloso
Francesco Peloso
Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).